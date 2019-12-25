ФСБ задержала главаря татарстанского звена организации "Хизб ут-Тахрир"*

ФСБ России задержала главаря татарстанского звена организации "Хизб ут-Тахрир"* (международная террористическая организации, запрещенная на территории РФ). Об этом рассказали представители Центра общественных связей. По информации от силовиков, подозреваемый занимался вербовкой в ряды боевиков мусульман. К операцию по захвату привлекались силы Росгвардии и МВД.
В республике Татарстан задержан главарь татарстанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
сообщение ЦОС ФСБ
Известно, что преступления совершались несколькими способами, в том числе и за счет Интернета. Мужчина распространял запрещенную исламистскую радикальную идеологию, которая включаяет в себя нетерпимость к другим религиям. Во время обысков оперативники нашли по месту проживания фигуранта расследования экстремистские пропагандистские материалы, мобильные устройства и электронные носители данных.
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Фото: Piter.tv
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