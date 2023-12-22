ФСБ задержала двух жителей ЛНР по подозрению в шпионаже на Киев

Задержанные передавали СБУ сведения о силовых структурах и сотрудниках правоохранительных органов ЛНР.

Сотрудники УФСБ России по ЛНР задержала двух жителей республики по подозрению в шпионаже на Киев. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержанные являются гражданами Украины. По данным ведомства, один из них собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники силовых структур ЛНР. Он передавал эти данные сотрудникам Службы безопасности Украины. Второй задержанный собирал сведения о сотрудниках правоохранительных органов республики. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье "шпионаж".

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Видео: ЦОС ФСБ