ФСБ предотвратила теракт на Куйбышевской железной дороге

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Самарской области.
В пресс-релизе силового ведомства отмечается, что был задержан житель Самары, которого считают причастным к подготовке совершить террористический акт на объекте транспортной инфраструктуры железной дороги. Также сообщается, что задержанный является сторонником организации "Легион "Свобода России"*.
Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии 15 ноября. В ходе обысков у него нашли бутылки с зажигательной смесью, компьютер и мобильные устройства для связи с кураторами и координации действий. Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к теракту".
Ранее ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны.
Видео: ФСБ России
* – запрещенная в России террористическая организация
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