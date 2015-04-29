ФСБ предотвратила теракт на Куйбышевской железной дороге

В ходе обысков у задержанного нашли бутылки с зажигательной смесью.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Самарской области.

В пресс-релизе силового ведомства отмечается, что был задержан житель Самары, которого считают причастным к подготовке совершить террористический акт на объекте транспортной инфраструктуры железной дороги. Также сообщается, что задержанный является сторонником организации "Легион "Свобода России"*.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ и Росгвардии 15 ноября. В ходе обысков у него нашли бутылки с зажигательной смесью, компьютер и мобильные устройства для связи с кураторами и координации действий. Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к теракту".

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны.

Видео: ФСБ России

* – запрещенная в России террористическая организация