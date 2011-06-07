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ФСБ задержала двух сторонников террористов в Калининградской области
Сегодня, 15:07
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lesjasap

ФСБ задержала двух сторонников террористов в Калининградской области

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Мужчины будут выдворены из страны.

ФСБ России задержала двух сторонников террористов в Калининградской области. Об этом сообщили журналисты ТАСС. По данным информационного агентства, подозреваемые могут относиться к запрещенной на территории РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

Известно, что задержанные являются уроженцами из Центральной Азии. Они продвигали в Россию радикальную идеологию среди сограждан, проживающих с ними в одном регионе. Мужчины планировали отправить новобранцев в зоны боевых действий для помощи экстремистам.

В настоящее время подозреваемые помещены в центр временного содержания для иностранцев. По решению суда они будут отправлены из России домой.

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Фото: Piter.tv

Теги: калининградская область, мигранты, фсб
Категории: Терроризм, Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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