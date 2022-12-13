ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях в Пенсионном фонде

В преступную организацию входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда.

Сотрудники ФСБ России задержали более 30 человек по делу о хищениях в Пенсионном фонде. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В преступную организацию входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда. Также в их числе были представители акционерного общества "Почта России". Отмечается, что с 2019-го по 2021 год члены группировки организовали незаконный перерасчет пенсий жителям Ингушетии без их ведома.

В рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере сотрудники ФСБ провели 54 обыска по местам жительства и работы членов группировки в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Задержанным предъявили обвинения и заключили под стражу.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Калужской области предотвращен теракт.

Видео: ФСБ России