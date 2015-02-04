ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму

Обвинение предъявлено местному жителю.

Российские силовики задержала на территории Крыма по подозрению в шпионаже агента украинских спецслужб. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Специалисты уточнили, что речь идет о жителе полуострова. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В надзорном ведомстве не стали приводить других подробностей расследования.

... По заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова. ЦОС ФСБ РФ

В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России