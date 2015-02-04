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ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму

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Обвинение предъявлено местному жителю.

Российские силовики задержала на территории Крыма по подозрению в шпионаже агента украинских спецслужб. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Специалисты уточнили, что речь идет о жителе полуострова. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В надзорном ведомстве не стали приводить других подробностей расследования.

... По заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.

ЦОС ФСБ РФ

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: госизмена, крым, фсб, шпионаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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