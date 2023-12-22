ФСБ задержала администратора Telegram-канала из Читы по подозрению в госизмене

Его задержали при попытке выехать за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США.

Сотрудники ФСБ задержали администратора Telegram-канала из Читы по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

По данным ведомства, с октября 2022 года мужчина вел в мессенджере канал, подконтрольной службе безопасности Украины. Он осуществлял сбор персональных данных российских военнослужащих и их близких родственников. Его задержали при попытке выехать за границу в целях обращения за политическим убежищем в посольство США. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что ФСБ выявила в Самарской области ячейку, финансировавшую террористов в Сирии.

Видео: ЦОС ФСБ России