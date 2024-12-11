Специалисты раскрыли подробности организованного Киевом преступления.

Российские силовые структуры предотвратили теракт со стороны украинских спецслужб. Иностранные кураторы через исполнителя пытались массово отравить сотрудников оборонного предприятия. В настоящее время задержан подозреваемый, которого курировали с территории соседнего государства. Соответствующее заявление журналистам сделали представит ели Центра общественных связей ФСБ РФ.

ФСБ предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области. ЦОС ФСБ РФ

Установлено, что россиянин изъял из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами. При помощи содержимого мужчина мог вызвать у предполагаемых потерпевших ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом. Вещества злоумышленник планировал залить в воздуховоды автомобилей работников одного из местных предприятий. В ФСБ уточнили, что речь не идет о первом подобном инциденте. В октябре 2023 года силовиками был задержан агент Службы безопасности Украины, передавший отравленные напитки и кондитерские изделия на празднование в Армавире юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени П. С. Кутахова. А в феврале 2024 года были задержаны завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины четверо наших соотечественников, которые намеревались в Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, которые отправлялись в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим в зону СВО.

В феврале 2024 года пресечена попытка террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ. У трех задержанных граждан Украины изъяты разработанные в США препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения. ЦОС ФСБ РФ

Ведется уголовное дело по статьям 355 и 205 за разработку, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения, а также террористический акт.

Спецслужбы ДНР задержали женщину за призывы к терроризму.

Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ, Telegram / ВЕСТИ