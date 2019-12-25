ФСБ предотвратила теракт в Симферополе

Задержаны двое подозреваемых.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Симферополе. Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ. По информации силового ведомства задержанные причастны к запрещенной на территории РФ террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Они занимались нападением на образовательное учреждение. Для атаки должна была быть использована самодельная бомба.

Предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя. ЦОС ФСБ

В специальном ведомстве считают, что по завершению теракта подозреваемые планировали покинуть Россию транзитом через Украину и Турцию, а затем - направиться в Сирию, чтобы пополнить ряды местных боевиков.

ФСБ пока не комментирует обыски у уральского адвоката.

Фото: Piter.tv