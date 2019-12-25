Силовики проверяют офис "Магната".

ФСБ пока не комментирует обыски у уральского адвоката. Ранее местное издание E1.RU со ссылкой на адвоката Марию Кириллову заявило о том, что на территории Екатеринбурга представители Следственного комитета РФ и ФСБ пришли в помещение, в котором располагается юридическая контора. Информатор журналистов объяснила, что речь идет о компании "Магнат", которой управляет Сергей Колосовский. По предварительным данным, силовики интересуются документацией и содержимом сейфов. При этом они не допускают работников фирмы к рабочим местам.

В настоящее время адвокаты считают, что оперативные мероприятия могут быть связанными с их профессиональной деятельностью. Ранее ГСУ возбудил уголовное дело в отношении нелегальных "обнальщиков" (по части 1 статьи 172 УК РФ). Предположительно, преступные деяния происходили начиная с 2017 года. Подозреваемые якобы через компании-однодневки выводили денежные средства, а затем брали за это комиссию.

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Фото: www.e1.ru

