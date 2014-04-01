ФСБ предотвратила подготовку теракта сторонником ИГ в Тверской области

Подозреваемый ликвидирован в рамках спецоперации.

ФСБ предотвратила подготовку теракта в Тверской области. Об этом журналистам рассказали представители Центра общественных связей. В ведомстве пояснили, что сторонник ИГ (запрещенная в России террористическая организация) хотел подорвать объект ТЭК. При задержании мужчина оказался силовикам сопротивление, поэтому был ликвидирован.

Предотвращена подготовка террористического акта на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. сообщение ЦОС ФСБ

Известно, что местные жители и сотрудники правоохранительных органов не пострадали в рамках операции. По предварительной информации, подозреваемый являлся уроженцем Центральной Азии. Он действовал под контролем лидеров террористического движения. Силовики нашли по месту жительства мужчины лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, а также обнаружены боеприпасы и оружие, готовая самодельная бомба.

ФСБ задержала европейца с ножами, топором и пистолетом на границе России.

Фото: Piter.tv

