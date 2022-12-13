В рамках возбужденного уголовного дела проведены 45 обысковых мероприятий.

ФСБ накрыла группу, оформлявшую нелегальным мигрантам отцовство в России. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Сотрудники ФСБ при силовой поддержки Росгвардии накрыли злоумышленников в столичном регионе и Липецкой области. Отмечается, что группа оказывала содействие в заключение фиктивных браков и установлении отцовств над детьми. С их помощью нелегальные мигранты могли легализовать свое нахождение на территории России.

Также в ЦОС ФСБ сооблищил, что в рамках возбужденного уголовного дела проведены 45 обысковых мероприятий и допрошены более 30 свидетелей. Организатор и четыре активных участника группы задержаны, ведется следствие.

Ранее мы сообщали, что ФСБ передала в Военно-исторический музей артиллерии 8-мм револьвер 1892 года.

Видео: ФСБ России