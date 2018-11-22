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ФСБ и МВД за 2019 год нашли террористические ячейки в 17 регионах

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Как ранее сообщил замгенпрокурора Александр Буксман, практика предотвращения террористов стабильна – около 20 случаев с начала года.

Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных рассказал о борьбе с незаконными формированиями в России. Статистика приводится в статье "Не допустить ненависти и вражды" в журнале "Полиция России".

В текущем году полиция совместно с ФСБ выявила законспирированные ячейки террористов "Исламского государства"* в 17 регионах, в том числе в Москве и Московской области. Всего в первом полугодии зафиксировали 972 преступления террористического характера. Как ранее сообщил замгенпрокурора Александр Буксман, практика предотвращения террористов стабильна – около 20 случаев с начала года.

В числе последних крупных операций — пресечение терактов в Кабардино-Балкарии в конце августа и задержание сторонников ИГ* в Татарстане в конце июля.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Видео: YouTube/ CNN

Теги: александр буксман, исламское государство, олег ильиных, террористы
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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