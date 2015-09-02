Джером Пауэлл рассказал о готовности повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов.

ФРС США располагает инструментами для контроля инфляции. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал руководитель американской Федеральной резервной системы (местного Центробанка). При этом Джером Пауэлл уверен в том, что экономическая государственная система сильна, поэтому способна выдержать рост процентных ставок.

Инфляция слишком высока, и мы понимаем, какие трудности она вызывает. Мы действуем оперативно, чтобы вернуть ее обратно. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Эксперт добавил, что считает низкую и стабильную инфляцию основополагающим фактором для развития экономики. Пауэлл подчеркнул прессе, что в США дополнительно будет рассматриваться подъем уровня стоимости кредитования на 50 базисных пунктов. Напомним, что в последний раз американский ЦБ увеличивал ставку по итогам двух заседаний руководителей подряд в 2006 году. При этом подъема до уровня в 50 пунктов не было с 2000 года.

ФРС США готова при необходимости еще сильнее повысить базовую ставку.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve

