Фонд развития промышленности Петербурга выдаст займы двум компаниям

Общая сумма займов составит почти 228 млн рублей.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил выдачу займов двум компаниям. Как сообщили в пресс-службе Смольного 20 июля, общая сумма займов составит почти 228 млн рублей.

Более 156 млн рублей получит АО "ВЕРТЕКС" на финансирование проекта по покупке оборудования для модернизации производства лекарств. Займ будет выдан на семь лет: под процент годовых в первые два года и под 3% годовых в последующие три. Системообразующее предприятие "ВЕРТЕКС" занимается производством БАДов, косметики и лекарств.

Оставшуюся сумму получит ЗАО "СК ЛенСтройДеталь", производящий арматурные сетки и каркасы. Деньги организация потратит на модернизацию сетко-сварочного оборудование. Займ компании выдадут на пять лет с повышением процента годовых от процента до 5%.

Отмечается, что на сегодняшний день Наблюдательный совет Фонда одобрил займов на общую сумму в 2,408 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что при освобождении от арендной платы в Петербурге учтут дополнительный вид деятельности.

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