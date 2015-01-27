Мишустин призвал оповещать бизнес о господдержке

Глава кабмина РФ встретился с Романом Петруцей.

Государство, а также финансируемые им фонды - например, Фонд развития промышленности (ФРП) - должны оповещать российский бизнес об инструментах поддержки. В частности, такая меранеобходима для помощи предпринимателям в занимании освободившихся ниш после ухода с внутреннего рынка западных компаний из недружественных стран. Соответствующее заявление сделал председатель правительства Михаил Мишустин на рабочей встрече с руководителем ФРП Романом Петруцей.

Необходимо, естественно, приоритизировать отрасли, которые крайне важны сегодня для экономического развития. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В качестве подобных инструментов чиновник выделил промышленную ипотеку, кластерную инвестплатформу, субсидирование кредитов, специиальные инвестиционные контракты. Структуру ФРП Михаил Мишустин охарактеризовал как ключевой институт для поддержки и формирования в России инновационных производств для достижения технологического и промышленного суверенитета. Известно, что ведомство будет докапитализировано еще на 300 миллиардов рублей на период до 2030 года. такое решение кабинета министров позволит властям удвоить потенциал ФРП.

Мишустин: новые нацпроекты помогут России построить эффективную экономику предложения.

Фото и видео: Правительство России