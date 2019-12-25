Показатели в 2020 году будут выше, чем в 2019-ом.

ФНС ждет роста поступления НДФЛ на 5-6% по итогам года. Об этом на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил заместитель главы Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач. Чиновник уточнил, что налог на доходы физических лиц в бюджет страны в текущем году будет выше, чем в докризисном 2019 году.

В конце года перечисления НДФЛ будут на 5-6% больше, чем в прошлом докризисном году Дмитрий Вольвач, замглавы ФНС

За апрель и май 2020 года специалисты фиксировали снижение поступлений от подоходного налога.С июля показатели стали расти. Вольвач уверен, что это связано с обелением рынка труда и правительственными мерами поддержки населения.

Напомним, что НДФЛ считается региональным налогом. За его счет формируется большая часть бюджетов субъектов РФ.

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Фото: Piter.tv