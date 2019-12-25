ФНС внедрит технологию, упрощающую получение налогового вычета при покупке квартиры

Даниил Егоров рассказал об автоматизации процесса без сбора "кипы бумаг".

Федеральная налоговая служба России внедрит технологию, упрощающую получение налогового вычета при покупке квартиры. Об этом журналистам телеканала "Россия 24" сообщил глава ФНС Даниил Егоров. По словам чиновника, граждане страны смогут автоматически получать вычеты при совершении сделки. При этом им не придется собирать "кипы бумаг".

Что касается граждан, физических лиц, то мы сейчас нащупали первый блок возможностей, при котором имущественные вычеты будут предоставляться автоматически. Для этого разработана технология поставки данных от кредитных организаций Даниил Егоров, глава ФНС

В ведомстве уточнили, что ФНС разрабатывает систему, которая автоматизирует работу о инвестиционным и социальным вычетам. В частности, специалисты будут знать о том, какие лекарства покупают граждане. Это даст ФНС возможность проводить соответствующие налоговые вычеты.

ФНС ожидает снижения поступления налогов по итогам 2020 года на 10%.

Фото: Piter.tv