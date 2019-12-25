ФНПР обратилась к президенту по индексации пенсий работающим пенсионерам

В регионах многие пенсионеры выживают за счёт ягод, грибов, охоты, рыбалки и огорода.

Федерация независимых профсоюзов обратилась к президенту по индексации пенсий работающим пенсионерам. Письмо на имя Владимира Путина направил её глава Михаил Шмаков. Пенсии работающим пенсионерам не осуществляют уже пять лет.

Предложение поддержало московское отделение организации, глава которого Игорь Корнеев заявил, что жить на пенсию проблематично даже в Москве из-за постоянной инфляции и подорожания продуктов. Он отметил, что в регионах размер пенсий намного меньше, из-за чего жить там проблематичнее. Слова Корнеева приводит радио "Говорит Москва".

В Брянской области 6-7 тысяч зарплата и примерно такая же пенсия. Игорь Корнеев, глава московского отделения ФНПР

По его словам, в регионах многие пенсионеры выживают за счёт ягод, грибов, охоты, рыбалки и огорода.

Ранее Путин заявлял, что в 2021 году пенсии проиндексируют на 6,3%.

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