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ФК "Тосно" приобрел полузащитника, ранее игравшего за "Тамбов"
Сегодня, 20:44
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ФК "Тосно" приобрел полузащитника, ранее игравшего за "Тамбов"

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Воспитанник академии "Зенит" теперь выступает за футбольный клуб "Тосно"

Воспитанник академии "Зенита", 25-летний полузащитник Алексей Скворцов стал вторым новичком в ФК "Тосно" за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ленобласти.

Контракт с игроком подписан на три года.

В послужном списке футболиста — выступления в молодежной команде пермского «Амкара», армянском «Гандзасаре», петрозаводской "Карелии", кировском "Динамо", красноярском "Енисее", астраханском "Волгаре" и "Тамбове".

Также Скворцов становился серебряным призером первенства России среди молодежных команд. В сезоне 2017/2018 в составе "Тамбова" Скворцов провел 27 матча, забил восемь мячей.

На своём аккаунте в социальной сети ВКонтакте Алексей написал трогательный пост о том, что клуб "Тамбов" навсегда в его сердце, и паблагодарил свою "банду" прикрепив фотографию: 

Напомним, что 2 января Piter.TV писал - за футбольный клуб "Тосно" начинает играть черногорский защитник

Фото: ВКонтакте / Алексей Скворцов

Теги: полузащитник , спб , тамбов , тосно , футбол
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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