Закупка СИЗ Госпиталем для ветеранов войн переросла в антимонопольное дело

Медучреждение закупило слишком дорогие защитные костюмы.

Петербургское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении Госпиталя для ветеранов войн. Как сообщили 22 июня в пресс-службе ведомства, поводом сначала для проверки, затем для появления дела послужила информация в СМИ.

Согласно публикации в "Новой газете", Госпиталь закупил у ООО "Рэд Стар" защитные костюмы на сумму свыше миллиарда рублей. Отмечается, что 500 средств индивидуальной защиты стоили по 2150 рублей за штуку, хотя отпускная цена одного костюма при закупке похожих объемов оказалась почти в два раза меньше. Получив запрос из медучреждения, антимонопольщики выявили в действиях Госпиталя признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Дата и время заседания комиссии по этому делу объявят позднее.

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