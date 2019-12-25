Центр Алмазова планирует построить нейрохирургический комплекс

Стоимость проекта составляет 7 млрд рублей.

Государственное бюджетное учреждение "Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова" планирует построить научно-клинический нейрохирургический комплекс. Центр разместил закупку, в рамках которой намерен определить подрядчика для осуществления этого масштабного проекта. Его стоимость, согласно документации, составит около 7 миллиардов рублей.

Намечено, что комплекс будет расположен на Заповедной улице (напротив дома 41, литера А). Введен он может быть, как предполагает центр, уже в 2023 году.

Проект разделен на 2 этапа. Первый предполагает строительство девятиэтажного лечебно-диагностического корпуса на 150 нейрохирургических коек и ряда других объектов. Это энергоблок, кислородно-газификационная станция, блочно-контейнерные автоматизированные электростанции и дизельная генераторная станция.

Основное во втором этапе – это также девятиэтажный лечебно-реабилитационный комплекс на 180 коек.

Как ранее сообщало Piter.tv, центр Алмазова повторно объявил конкурс на строительство научно-образовательного комплекса.

Фото: almazovcentre.ru