Данная мера приведет к более заметному результату в деле исключения из тарифов для потребителей необоснованных расходов.

ФАС внесла в кабмин документ о расширении контроля за обоснованностью тарифов. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, 28 тысяч регулируемых организаций имеют суммарную валовую выручку 5 трлн рублей. В связи с этим было принято решение значительно увеличить масштабы работы по выявлению экономически необоснованных расходов. Шаскольский подчеркнул, что ранее эти полномочия относились к исключительной компетенции центрального аппарата ФАС.

Глава службы добавил, что данная мера приведет к более заметному результату в деле исключения из тарифов для потребителей необоснованных расходов.

Ранее Мишустин заявил, что уровень тарифов ЖКХ должен быть обоснованным.

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