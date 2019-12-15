ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Чиновники хотят перейти на аукционы по квотам.

ФАС предложила Росрыболовству устроить передел на рынке вылова рыбы. В России хотят ввести электронные аукционы на право добычи водных биоресурсов. Об этом заявил "ТАССу" заместитель руководителя ведомства Михаил Евраев. Проект позволит развить внутренний рынок рыболовства и привлечь инвесторов в отрасль

Перевод части квот на аукцион по крабам уже показал положительный эффект прокомментировал чиновник

Новый механизм заменит исторический принцип распределения квоты. Сейчас документ находится в стадии доработки и согласовывается с федеральными органами власти. Напомним, что действующий принцип распределения в стране функционирует с 2003 года. Он основан на статистике вылова конкретного предприятия в течение действия заключенного договора по квоте. Изначально их распределяли на 10 лет, позже - стали на 15.

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