ФАС предложила у иностранцев изымать акции стратегических предприятий

Предлагается также согласовывать некоторые сделки.

ФАС предлагает расширить наказание за нарушение закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Как сообщает "Коммерсант", в ведомстве предложили также согласовывать некоторые сделки с правительственной комиссией. Речь идет о сделках, по которым инвестор приобретает более 50% голосующих акций.

Если закон нарушается, то сделка признается ничтожной. В таком случае должен быть по решению суда осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества.

Сообщается, что ФАС каждый участвует минимум в 10 судебных делах из-за нарушения закона зарубежными инвесторами. Однако нет случаев отказа в удовлетворении исков о применении последствий нарушения данного закона.

Так, в ФАС предлагают в пользу государства изымать акции, которые были приобретены с нарушением закона. Речь идет об акциях, предоставляющих иностранному инвестору прямой или косвенный контроль над стратегическим предприятием.

Ранее мы сообщали, что международные резервы России выросли до 638,2 млрд долларов.

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