ФАС нашла компанию, которая завышала цены на маски на 957%

Такое предприятие было выявлено в Московской области.

Представители регионального управления Федеральной антимонопольной службы в Московской области и региональная прокуратура расскзаали о выявлении компании, незаконно завысившей цену на свой продукт.

Выяснилось, что ООО "ВИТТА компани", которая оптом торговало фармацевтической продукцией, закупало с декабря по февраль 2020 года маски за 7,29 рублей за штуку, после чего реализовывала по стоимости около 70 рублей. Таким образом, рост составил 957%. Гендиректору компании вынесено предостережение.

Ранее мы сообщали о том, что Арбидол признали бесполезным при коронавирусе. Об этом рассказали исследователи в научном журнале Med издательства Cell Press. Китайские ученые проанализировали действие популярных противовирусных препаратов на инфекцию COVID-19.