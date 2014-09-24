Ежедневные полеты из Петербурга в Астрахань запустит 16 июля авиакомпания "Россия"

Вылет из Пулково состоится в 06:50, прилет в Астрахань в 11:00. Обратный рейс из Астрахани в 14:00 с прибытием в Петербург в 16:15.

Стало известно, что Авиакомпания "Россия" запускает в летнем расписании полеты в Астрахань с пятницы, 16 июля. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Рейсы будут выполняться ежедневно на самолётах Superjet 100. Эти воздушные судна обычно вмещают 87 пассажиров, где 75 пассажиров эконом-класса и 12 пассажиров бизнес-класса.

Вылет из Пулково состоится в 06:50, прилет в Астрахань в 11:00. Обратный рейс из Астрахани в 14:00 с прибытием в Петербург в 16:15.

Недавно мы писали, что в июне аэропорт Пулково обслужил более 50 тыс. пассажиров рейсов Петербург-Турция. Сотрудники аэропорта заявили, что с июля по август количество рейсов в Турцию в сутки увеличится до 10-12. Отметим, что сейчас из Пулково прямыми рейсами можно улететь в Анталью, Бодрум, Стамбул и Даламан.

Ранее Piter.tv сообщал, что в "Пулково" нашли посылку с килограммом наркотиков.

Фото: Piter.tv