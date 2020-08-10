Exit poll показали победу Лукашенко на выборах 79,7% голосов

Платформа "Голос" при этом публикует собственные данные экзит-пулов, которые не связаны с государством.

Exit poll показали победу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах. Официальные данные показывают, что он набрал 79,7% голосов.

Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 6,8%. Против всех кандидатов проголосовало более 9%.

Явка на президентские выборы составила 84%. При этом был поставлен рекорд на досрочном голосовании, которое длилось с 4 по 8 августа - официальная статистика показывает, что на нём проголосовало около 40%.

Платформа "Голос" при этом публикует собственные данные экзит-пулов, которые не связаны с государством. По ним Тихановская набрала 80% голосов.

Ранее мы писали, что более 30% белорусских избирателей проголосовали досрочно.

Видео: TG / Пул Первого