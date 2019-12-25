Постановление одобрили послы 27 стран.

Евросоюз согласовал санкции против российской разведки и хакеров. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в одной из делегации европейских стран, принимающих участие в Совете ЕС. Отмечается, что постановление о введении ограничений в отношении российских структур и граждан РФ, Северной Кореи и Китая согласовали послы 27 государств.

Напомним, что с мая 2020 года Великобритания, США и Канада ведут совместное расследование над выявлением иностранных хакерских атак. Предметом изучения является информация, касающаяся исследований и разработки вакцин против коронавируса. Эксперты считают, что за попытками взлома могут стоять представители РФ, Ирана и КНР. Ни одно из предположений не подтвердилось.

Евросоюз согласовал бюджет на 2021-2027 годы.