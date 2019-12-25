Европу ждут экстремальные погодные условия через 40 лет

Дело в том, что глобальное потепление влияет на ветровые потоки.

Ученые из Аризонского университета (США) провели исследование и пришли к выводу, что к 2060 году в Европе изменится погода, на континенте будут наблюдаться засуха и наводнения, все дело в воздушных массах. Об этом сообщает PNAS.

Так, ученые собрали образцы льда с 50 участков на острове Гренландия. С их помощью удалось реконструировать движение ветров в регионе вплоть до 8 века.

Отмечается, что североатлантический струйный поток представляет собой "ленту" ветров, которая вращается вокруг Арктики на большой высоте. Эти ветры влияют на температуру и интенсивность осадков в восточной части Северной Америки и Западной Европе. В истории известны периоды, когда изменившиеся погодные условия приводили к серьезным последствиям для человека, в том числе к неурожаю, голову и так далее.

Ученые отмечают, что в пределах естественной изменчивости находились ветровые потоки в течение последних десятилетий, то есть глобальное потепление не оказывало на них влияние. Однако исследователи предполагают, что ситуация может измениться в будущем.

Так, с дальнейшим ростом температур поток двинется на север и к 2060 году может выйти за свои естественные пределы. В результате могут возникнуть засуха, а также наводнения. Ученые отмечают, что струйный поток еще можно удержать в естественных рамках.

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