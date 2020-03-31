В Россию бензин будут привозить из Европы

Топливная ситуация 1990-х годов, когда бензин поступал из-за рубежа, может повториться в России и сегодня. Об этом сообщил "Коммерсантъ".
Отечественные компании не могут снижать цены на бензин, так как им приходится производить отчисления по демпферу в бюджет. Специалисты полагают, что демпфер следует откорректировать, так как он был рассчитан при других ценах.
Но при корректировке будут снижаться и доходы в бюджет. Поэтому в Минфине не рассматривают такой вариант.
Генпрокуратура поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на бензин.
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