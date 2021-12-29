Еврокомиссия выработала срочные меры на случай нарушения поставок газа

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу уйти от зависимости от России.

Еврокомиссия выработала комплекс срочных мер на случай нарушения энергетических поставок по природному газу. Об этом коллегам на заседании Европейского парламента рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Пакет мер позволит европейским чиновникам преодолеть трудности, связанные с получением энергоносителей.

Мы разработали срочные меры, предусмотрев все сценарии нарушения поставок энергоносителей в Европу. С учетом всего комплекса принятых решений Европа не испытывает проблем с поставками этой зимой. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Чиновница напомнила политикам о том, что в настоящее время ЕС заинтересован в диверсификации поставок носителей энергетических ресурсов. В частности, фон дер Ляйен призвала регион положить конец газовой зависимости от российской стороны.

Мишустин: зеленый статус атомной и газовой энергетики дает России огромные возможности.

Фото: European Commission

