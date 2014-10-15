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Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро
Сегодня, 15:15
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Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро

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Дана Спинант рассказала о транше киевскому режиму.

Еврокпейская комиссия перечислила в среду 14 декабря украинским властям 500 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи , которая ранее была согласована в Брюсселе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель ЕК. Чиновница пояснила, что еще в мае 2022 года руководство Евросоюза анонсировало исключительный пакет финансовой помощи киевскому режиму на сумму в девять миллиардов евро. Чтобы деньги могли быть выделены стране, такое предложение должно было постукпить от ЕК, после чего инициатива прошла через согласование Совета стран-участниц ЕС и Европейском парламенте.

Сегодня Комиссия перечислила третий и последний транш в 500 миллионов евро в рамках 5 миллиардов евро исключительной макрофинансовой" поддержки.

Дана Спинант, пресс-секретарь ЕК

Захарова прокомментировала проработку Евросоюзом нового пакета санкций.

Фото и видео: European Commission

Теги: дана спинант, еврокомиссия, макрофинансовая помощь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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