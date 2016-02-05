Евразийский банк вложит 5 млрд рублей в петербургский завод "Звезда"

"Звезда" получил 5 миллиардов рублей на выпуск двигателей для "БелАзов".

Евразийский банк внесет крупную сумму денег на развитие фабрики “Звезда” в Петербурге. Организация вложит пять миллиардов рублей, на которые завод начнет выпускать двигатели на автомобили “БелАз”.

Известно, что новое производство будет размещено на двух площадках. Одна из них останется в Северной столице, вторую создадут в Екатеринбурге. До 2022 года руководство планирует достичь объема выпускаемой продукции в размере одной тысячи движков различных мощностей и моделей.

Производство “Звезда” остается крупнейшим российским изготовителем легких высокооборотных двигателей многоцелевого назначения. Концерном совместно управляют ЕАБР и Уральский дизельно-моторный завод.

Напомним, что Петерург на 12 процентов увеличил автопромышленность по сравнению с прошлым годом.