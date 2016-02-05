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Евразийский банк вложит 5 млрд рублей в петербургский завод "Звезда"
Сегодня, 9:08
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lesjasap
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Евразийский банк вложит 5 млрд рублей в петербургский завод "Звезда"

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"Звезда" получил 5 миллиардов рублей на выпуск двигателей для "БелАзов".

Евразийский банк внесет крупную сумму денег на развитие фабрики “Звезда” в Петербурге. Организация вложит пять миллиардов рублей, на которые завод начнет выпускать двигатели на автомобили “БелАз”.

Известно, что новое производство будет размещено на двух площадках. Одна из них останется в Северной столице, вторую создадут в Екатеринбурге. До 2022 года руководство планирует достичь объема выпускаемой продукции в размере одной тысячи движков различных мощностей и моделей.

Производство “Звезда” остается крупнейшим российским изготовителем легких высокооборотных двигателей многоцелевого назначения. Концерном совместно управляют ЕАБР и Уральский дизельно-моторный завод.

Напомним, что Петерург на 12 процентов увеличил автопромышленность по сравнению с прошлым годом. 

Теги: вложение , денежные средства , евразийский банк , звезда
Категории: Новости СПб

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