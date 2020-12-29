Евангелическо-реформатская церковь планирует получить два здания в центре Петербурга

Объекты будут использовать для религиозных обрядов, богослужений и церемоний.

Накануне, 13 апреля, московская Русская Евангелическо-реформатская церковь обратилась в администрацию Петербурга и попросила передать ей два исторических объекта в центре города в безвозмездное пользование на век. Об этом сообщила "Фонтанка".

Документацию опубликовал комитет имущественных отношений. Речь идет о здании на Большой Конюшенной улице, 25. Там находится Французская реформатская церковь, а помещения занимает региональный союз художников, Спортивная школа олимпийского резерва по шашкам и шахматам, Международная федерация шашек и другие организации. Второй объект располагается на Невском проспекте, 20, там расположена библиотека имени Маяковского, комбинат спортивных сооружений ДОСААФ, дом Голландской церкви и еще 8 организаций.

В помещениях планируют проводить религиозные обряды, богослужения и церемонии. Ответ ждут в течение месяца.

Ранее мы писали, что в Пушкине будет продолжена реставрация церкви мученика Иулиана.

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