В Пушкине будет продолжена реставрация церкви мученика Иулиана

Специалисты займутся частью интерьеров храма, бывшего когда-то полковым для кирасирского полка императорской гвардии.

В Пушкине продолжится реставрация церкви мученика Иулиана. Соответствующую закупку разместило СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". По итогам ее конкурса планируется определить компанию, которая осуществит предстоящие работы.

Реставрация этой церкви, являющейся объектом культурного наследия федерального значения, ведется с 2013 года. Сейчас специалистам предстоит продолжить работы с интерьерами храма.

Бюджет Петербурга выделил на этот этап реставрации 7,44 млн рублей. Продлится она до 20 ноября.

Церковь мученика Иулиана строилась в 1895-1899 годах. Была полковым храмом для кирасирского полка императорской гвардии.

Возведена, как отмечается в документации закупки, по аналогии с церквями 17-го века. Как отмечают авторы пояснительной записки, ее ближайшим аналогом является Троицкая церковь в московском Останкино.

В советское время была закрыта, во время оккупации здесь разместились части испанской Голубой дивизии.

Заявки от компаний, желающих заняться интерьерами, ждут до 11 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, на реставрацию Новоладожского историко-краеведческого музея выделено 75 млн рублей.

Фото: citywalls.ru