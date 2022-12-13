Из БЦ на юге Москвы началась эвакуация

Утром среды, 25 апреля, в бизнес-центре "Омега Плаза" на юге Москвы произошла эвакуация в связи с поступившим сообщением о террористической угрозе. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на источник в экстренных службах.
В соцсетях появились кадры с толпами людей, которые покидают бизнес-центр.
На место прибыли специалисты. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что обнаруженную в московском метро гранату увезли на полигон.
Видео: Telegram / Осторожно, Москва
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