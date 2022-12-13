Из БЦ на юге Москвы началась эвакуация

О предварительным данным, поступило сообщение о террористической угрозе.

Утром среды, 25 апреля, в бизнес-центре "Омега Плаза" на юге Москвы произошла эвакуация в связи с поступившим сообщением о террористической угрозе. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на источник в экстренных службах.

В соцсетях появились кадры с толпами людей, которые покидают бизнес-центр.

На место прибыли специалисты. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что обнаруженную в московском метро гранату увезли на полигон.

Видео: Telegram / Осторожно, Москва