Эскалаторы остановились на фиолетовой ветке из-за сбоя в электричестве

На станции "Старая деревня" из-за неполадок с электричеством выключился свет.

В петербургском метро на станции "Комендантский проспект" 8 ноября остановились эскалаторы. Это произошло из-за кратковременных неполадок с электричеством. Об этом пишут в социальных сетях.

По словам очевидцев, в 17:40 остановились два из трех эскалаторов, которые работают на подъем. Они добавили, что очередь к эскалатору была огромной, некоторые шли пешком.

На станции "Старая деревня" из-за неполадок с электричеством выключился свет на "несколько минут". В телеграм-канале подземки в 18:25 написали, что все станции работают в обычном режиме.

Ранее с начала апреля петербуржцы оплатили около 32 млн поездок по тарифу "60 минут". Тарифом можно воспользоваться при поездке в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Фото: Вконтакте / ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП

Видео: Telegram / Коменда