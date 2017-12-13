Ещё один рабочий разбился насмерть, упав с крыши

В центре Петербурга рабочий сорвался с крыши при её чистке от снега.

Сегодня, 16 февраля на углу улицы Марата и Невского проспекта рабочий сорвался с крыши во время уборки наледи.

Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью. Как сообщили "Фонтанке" читатели, мужчина работал со страховкой, но она не спасла его от падения. Он пролетел пять этажей и упал во внутренний двор.

В ГУ МВД по Петербургу и области уточнили, что мужчина 42 лет разбился насмерть. Дом обслуживает Жилкомсервис №2 Центрального района. Там подтвердили, что в пятницу с крыши упал рабочий. Уборку кровель выполняет подрядная организация.

Напомним, что два дня назад, 14 февраля, с крыши на Дегтярной улице упал и насмерть разбился рабочий из Киргизии. Дом, с которого сорвался рабочий, обсулуживает Жилкомсервис №3 Центрального района.