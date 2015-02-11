Ещё несколько российских регионов усилили ограничения из-за коронавируса

Ограничения ввели в шести регионах страны.

Во вторник, 15 июня, в шести регионах страны усилили карантинные ограничения в связи ростом заболеваемости. Ограничения ввели в Хабаровском крае, в республиках Бурятия и Марий Эл, в Мурманской и Вологодской областях, а также в Подмосковье.

Сегодня в России зарегистрировали максимальное число новых случаев коронавируса с декабря прошлого года.

В Хабаровском крае на удаленный режим рекомендовали перевести беременных и граждан старше 65 лет. А в северные районы края можно улететь только при наличии отрицательного ПЦР-теста.

В Бурятии закрыли парки, скверы и общественные зоны до 1 июля, все учреждения дополнительного образования перешли на дистанционный режим. Закрылись бассейны, массажные и спа-салоны, солярии и термальные источники. А жителей старше 65 лет отправили на самоизоляцию.

В республике Марий Эл работодателям рекомендовали перевести на дом не менее 30% работников.

При этом сотрудники, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции, не учитываются и могут продолжать работу в обычном режиме. Из сообщения властей

Подросткам в республике запретили появляться в ТРК без сопровождения взрослых, также в центрах запретили работу бесплатных точек Wi-Fi.

В Вологодской области ограничили работу общепита, на мероприятиях уменьшили разрешенную заполняемость зала с 75% до 50%. Также запретили работу ресторанов, кафе, караоке с 00.00 до 06.00, а фуд-кортов и детских комнат – круглосуточно.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье запретили массовые мероприятия до 15 июля

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