Еще 445 петербуржцев попали в больницу с пневмониями и коронавирусом

За минувшие сутки в ковидные стационары Петербурга привезли 445 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 18 декабря.
Справку о выписке вручили 367 людям, которые переболели в тяжелой форме коронавирусом. В реанимацию попали еще 581 человек. К аппаратам ИВЛ подключили 319 зараженных.
На амбулаторном лечении находятся более 26 тыс. больных. Свыше 3,8 тыс. горожан соблюдают карантин. Положительный ПЦР-тест получили менее 2 тыс. человек. Скончались еще 70 петербуржцев, у которых обнаружили инфекцию.
Ранее на Piter.tv сообщили, что вакцинацию вчера прошли еще 24 тыс. жителей.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.