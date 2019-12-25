Еще 445 петербуржцев попали в больницу с пневмониями и коронавирусом

В реанимации сейчас находятся более 580 человек.

За минувшие сутки в ковидные стационары Петербурга привезли 445 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 18 декабря.

Справку о выписке вручили 367 людям, которые переболели в тяжелой форме коронавирусом. В реанимацию попали еще 581 человек. К аппаратам ИВЛ подключили 319 зараженных.

На амбулаторном лечении находятся более 26 тыс. больных. Свыше 3,8 тыс. горожан соблюдают карантин. Положительный ПЦР-тест получили менее 2 тыс. человек. Скончались еще 70 петербуржцев, у которых обнаружили инфекцию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что вакцинацию вчера прошли еще 24 тыс. жителей.

Фото: Piter.tv