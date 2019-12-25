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Еще 445 петербуржцев попали в больницу с пневмониями и коронавирусом
Сегодня, 20:26
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Еще 445 петербуржцев попали в больницу с пневмониями и коронавирусом

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В реанимации сейчас находятся более 580 человек.

За минувшие сутки в ковидные стационары Петербурга привезли 445 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 18 декабря.

Справку о выписке вручили 367 людям, которые переболели в тяжелой форме коронавирусом. В реанимацию попали еще 581 человек. К аппаратам ИВЛ подключили 319 зараженных.

На амбулаторном лечении находятся более 26 тыс. больных. Свыше 3,8 тыс. горожан соблюдают карантин. Положительный ПЦР-тест получили менее 2 тыс. человек. Скончались еще 70 петербуржцев, у которых обнаружили инфекцию.

Ранее на Piter.tv сообщили, что вакцинацию вчера прошли еще 24 тыс. жителей

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, ковидная статистика, оперативный штаб
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
emovdes
Сегодня 20:40

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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