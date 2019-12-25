Еще 42 жителя Петербурга умерло от коронавируса

Победить недуг смогли 292 горожанина.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 42 летальных исхода среди пациентов, болевших коронавирусом. Вылечились за этот же период времени 292 человека. Заразились почти 1,6 тыс. горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе 12 сентября.

Известно, что на сегодняшний день в городе работают 14 стационаров, которые принимают пациентов с COVID-19 и пневмониями. Для больных развернули 5 163 койки. Однако почти 71% из них заняты. В больницах проходят лечение 3 635 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в СПбГУ представили словарь ковидных "антипословиц".

Фото: Piter.tv