Еще 1 млрд рублей власти Петербурга выделят на поддержку малого и среднего бизнеса

Сегодня в городе работают более 350 тыс. предприятий МСП, которые обеспечивают около 30% доходной части бюджета.

Стало известно, что фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса добавил еще 1 млрд рублей. Об этом в четверг, 10 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

Деньги направят на программы льготного кредитования малых и средних предприятий (МСП), которые работают в сфере обрабатывающих производств, а также организаций, занимающихся проектами возобновления деятельности в целях сохранения занятости.

Сегодня в городе работают более 350 тыс. предприятий МСП, которые обеспечивают около 30% доходной части бюджета. Весной 2022 года 66 из них получили 300 млн рублей по ставке 1% годовых на срок 2 года.

Ранее в Петербурге разрешат править контракты из-за мобилизации. В проекте указали, что "по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации".

Фото: Piter.tv

