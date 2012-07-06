Бюджетная комиссия отклонила поправки депутатов Петербурга к бюджету-2023

Чиновник отметил, что большинство из поднятых депутатами вопросов могут быть решены в рамках выделенного финансирования.

На заседании бюджетной комиссии, которая рассматривает поправки к проекту бюджета Петербурга 2023-2025 годов, 9 ноября отклонили все предложения депутатов. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-губернатор Алексей Корабельников.

По словам Корабельникова, 10 из 12 поправок подразумевают сокращение резервного фонда правительства Петербурга. В связи с финансовыми рисками резервный фонд закладывается в проект бюджета на следующий год в увеличенном размере (50 миллиардов рублей), и его перераспределение на данном этапе не может быть поддержано. Беглову порекомендовали воздержаться от выдачи положительного заключения на рассмотренные поправки.

Чиновник отметил, что большинство из поднятых депутатами вопросов могут быть решены в рамках выделенного финансирования.

Ранее парламент Петербурга утвердил корректировку бюджета на 2022 год. Наибольшие споры вызвало решение о сокращении расходов на строительство метро на 17 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

