Еще 150 дорожных камер установили на улицах Петербурга

До конца года установят еще 300 камер.

На улицах Петербурга установили еще 150 новых камер фотовидеофиксации в сентябре. Об этом 22 сентября рассказали в пресс-службе Смольного.

До конца года установят еще 300 камер. В следующем году количество камер в Петербурге составит более 1200 приборов. По словам председателя комитета по информатизации и связи Юлии Смирновой, они фиксируют положительную динамику по снижению аварийности на дорогах ежемесячно.

Ранее автомобилистам Петербурга рассказали, на каких улицах установили передвижные камеры.

Фото: Piter.tv