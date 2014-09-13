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Еще 150 дорожных камер установили на улицах Петербурга
Сегодня, 19:47
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Еще 150 дорожных камер установили на улицах Петербурга

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До конца года установят еще 300 камер.

На улицах Петербурга установили еще 150 новых камер фотовидеофиксации в сентябре. Об этом 22 сентября рассказали в пресс-службе Смольного. 

До конца года установят еще 300 камер. В следующем году количество камер в Петербурге составит более 1200 приборов. По словам председателя комитета по информатизации и связи Юлии Смирновой, они фиксируют положительную динамику по снижению аварийности на дорогах ежемесячно.

Ранее автомобилистам Петербурга рассказали, на каких улицах установили передвижные камеры.

Фото: Piter.tv

Теги: дорогт, камеры, улицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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