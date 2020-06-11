Эротическая драма "365 дней" стала лидером по просмотрам на Netflix

Своей популярностью фильм обязан не только пикантными сценами, но и челленджем пользователей в TikTok.

Польская эротическая драма "365 дней" режиссера Барбары Бяловас стала самым просматриваемым фильмом на Netflix, несмотря на то, что она появилась на платформе только 7 июня. Об этом пишет IndieWire.

Ленту называют польской версией "Пятидесяти оттенков серого". Однако своей популярностью фильм обязан не только пикантными сценами, но и челленджем пользователей в TikTok. Они выкладывают ролики со своей реакцией на откровенные эпизоды. В настоящий момент в социальной сети насчитывается несколько миллионов видео, посвященных этой картине.

По всей видимости, пользователи интернета заходили на Netflix, чтобы найти ту или иную сцену. При этом система подсчета просмотров сервиса засчитала эти действия за полноценный просмотр.

Фильм "365 дней" снят по мотивам одноименной книги Бланки Липинской. Главный герой – молодой, красивый босс сицилийской мафиозной семьи Массимо Торичелли. После убийства отца конкурентами он вынужден взять на себя его обязанности. Лаура Бель — директор по продажам в роскошном отеле. Девушка успешна в профессии, но в личной жизни ей не хватает страсти. Лаура делает последнюю попытку сохранить отношения и вместе с возлюбленным и друзьями летит на Сицилию. На ее пути встает Массимо — самый опасный мужчина на острове. Он похищает девушку и дает ей 365 дней, чтобы она его полюбила.

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Видео: YouTube / Kino Helios Polska