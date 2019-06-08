Генеральный директор Первого канала заявил, что проект не будут закрывать из-за недавнего скандала.

Константин Эрнст рассказал о судьбе музыкального шоу "Голос. Дети". Генеральный директор Первого канала заявил, что проект не будут закрывать из-за недавнего скандала. В будущем будет запущен новый сезон. Об этом пишут "РИА Новости".

Первому каналу пришлось аннулировать итоги шестого сезона шоу "Голос. Дети". Расследование компании Group-IB выявило накрутку голосов в пользу победительницы проекта Микеллы Абрамовой. Деовчка набрала 56,5 % голосов телезрителей.

24 мая в эфире Первого канала состоялся спецвыпуск, на котором всех финалистов объявили победителями и вручили им миллион рублей.

Ранее мы писали, что на родителей Микеллы Абрамовой подали заявление в полицию.

Видео: YouTube / Игорь Васильев