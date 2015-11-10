Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпийских Игр в Крыму

Неэфирные трансляции Игр в интернете блокируются по решению МОК.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал новости средств массовой информации о том, что Международный олимпийский комитет запретил телевизионным каналам РФ транслировать соревнования Олимпиады-2020 в интернете на территории Крыма. Об этом пишет ТАСС.

По словам Эрнста, неэфирные трансляции ОИ в Сети блокируются непосредственно по решению МОК.

Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК - OBS в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного Олимпийского комитета. Константин Эрнст, гендиректор Первого канала

Он уточнил, что МОК заблокировал контент только специального сайта Первого канала, посвященного проведению Игр, однако все желающие без ограничений могут посмотреть трансляцию Олимпиады на официальном сайте СМИ.

Ранее российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине на Олимпиаде-2020.

Фото: VK / @olympicrus