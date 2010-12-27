Японцы подарили Эрмитажу морозоустойчивую сакуру

Подарок был сделан в честь 8 марта.

Мэрия японского города Саката и Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов "Shonai Midori" сделали Эрмитажу необычный подарок. В преддверии Международного женского дня главный музей Петербурга получил веточки морозоустойчивой сакуры Кэйодзакура. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Сакура — удивительное растение, которое, наверное, во всем мире символизирует пробуждение от зимней спячки, возрождение жизни. Главный хранитель музея Светлана Адаксина

Вручая подарок, директор-распорядитель Ассоциации "Shonai Midori" Окабэ Хироси поздравил всех сотрудниц Эрмитажа, а также других петербурженок с наступающим Международным женским днем.

Ранее мы писали, что петербургское метро заговорит голосами знаменитостей в честь 8 марта.

Фото: hermitagemuseum.org