Эрмитаж разъяснил условия проведения фотосъемки для молодоженов

Проведение свадебных фотосъемок снова будет разрешено с 20 октября.

Государственный Эрмитаж на своем официальном сайте опубликовал условия, при которых молодоженам разрешено фотографироваться в музее.

Проведение свадебных фотосъемок снова будет разрешено с 20 октября. Такая услуга существовала и до ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Прийти на съемку смогут не более 5 человек, включая фотографа.

На каждого человека нужно приобрести билет стоимостью 500 рублей, также необходим билет на профессиональную костюмированную съёмку стоимостью 5000 рублей. Администраторов о такой съемке нужно предупредить заранее.

Ранее власти Петербурга поздравили с юбилеем старейшую сотрудницу Эрмитажа.

Фото: Piter.tv